Arnab fırtınasında Andhra Pradeş'te en az 3 kişi öldü, 180 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Arnab fırtınasında Andhra Pradeş'te en az 3 kişi öldü, 180 bin kişi tahliye edildi

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Arnab siklonik fırtınası Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde en az 3 kişinin ölümüne yol açtı, fırtına öncesi en az 180 bin kişi tahliye edildi. Başbakan Chandrababu Naidu, 14 kıyı bölgesinin ciddi etkilendiğini belirterek merkezi hükümetten acil yardım istedi.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nde oluşan siklonik fırtına "Arnab", Hindistan'da en az 3 kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletini vuran siklonik fırtına nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi, en az 3 kişi öldü, çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü.

Eyalet Başbakanı Chandrababu Naidu, Arnab'ın getirdiği rüzgarlar ve şiddetli yağmurların evler, yollar ve elektrik altyapısında geniş çaplı hasara yol açtığını ve fırtınadan 14 kıyı bölgesinin ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Naidu, merkezi hükümetten acil yardım istedi.

Yetkililer, Arnab'ın dün rüzgar hızı saatte 135 kilometreye ulaşan çok şiddetli bir siklonik fırtına olarak karaya ulaştığını, ardından iç kesimlere doğru ilerlerken gücünün azaldığını ifade etti.

Fırtına nedeniyle Visakhapatnam kentinde 2 kadının ayrı olaylarda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Doğu Godavari bölgesinde ise ağaç devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, Andhra Pradeş'teki alçak rakımlı bölgeler ve sel tehlikesi bulunan bölgelerden fırtına vurmadan önce en az 180 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Bazı tren seferlerinin iptal edildiği, fırtınadan etkilenen bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildiği bilgisi verildi.

Eyaletin afet yönetimi yetkilileri, fırtınanın tahmini güzergahında 12 milyondan fazla insanın yaşadığına dikkati çekti.

Odişa eyaleti yetkilileri ise fırtınadan etkilenme olasılığı bulunan bölgelerden yaklaşık 48 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını belirtti.

Siklonik fırtınaların sık yaşandığı Bengal Körfezi, bölge ülkelerinden Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka'yı deniz kaynaklı hava felaketlerine karşı savunmasız hale getirebiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Arnab fırtınasında Andhra Pradeş'te en az 3 kişi öldü, 180 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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