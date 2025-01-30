Arnavutköy Belediyesi, Bütçe Fazlası ile Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi, Bütçe Fazlası ile Yatırımlarına Devam Ediyor

Arnavutköy Belediyesi, Bütçe Fazlası ile Yatırımlarına Devam Ediyor

Arnavutköy Belediyesi, mali disiplini koruyarak bütçe fazlası açıklarken, eğitimden ulaşıma pek çok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Yeni yollar, sağlık tesisleri ve eğitim destekleri ile bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

30.01.2025 13:39  Güncelleme: 13:45
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ARNAVUTKÖY Belediyesi, mali disiplinini koruyarak bütçe fazlası verdiğini açıkladı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, göreve geldiği günden bu yana eğitimden ulaşıma, sosyal desteklerden altyapıya kadar geniş bir yelpazede önemli yatırımlara imza attığını söyledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ancak yarım bırakılan Bolluca Köprüsü'nü tamamlayarak hizmete açtı. Yapılan asfaltlama ve refüj düzenlemeleriyle trafik güvenliği artırıldı. Böylece, bölge halkının yıllardır beklediği bir sorun daha çözüme kavuşmuş oldu.

"Deliklikaya ve Ömerli'den Hadımköy'e konforlu yeni bir yol inşa eden belediye, Hadımköy sanayi trafiğini bu yola entegre ederek Hadımköy Merkezdeki trafik yoğunluğunu minimuma indirdi. Yapımı tamamlanan yol ile TEM Otoyoluna ve komşu ilçelere ulaşımı 20 dakika azaltarak önemli bir kaybın önüne geçildi.

"İlçeye dört yeni okul ve üç sağlık tesisi kazandırırken, çalışan aileler için Deliklikaya, Anadolu ve Merkez Mahallesi'nde 3 yeni kreşin yapımına başladı.

"Üniversite öğrencilerine sağlanan 30 milyon TL burs desteği, gençlere yönelik en önemli adımlardan biri oldu. Ayrıca, belediye abonman desteği ile öğrencilerin ulaşım giderlerine katkı sağlıyor. Hizmete alınan ücretsiz ring servisleri, ilçede yaşayan vatandaşlara dört farklı hat üzerinden ulaşım imkanı sunarak büyük kolaylık sağlıyor.

"Sosyal destek projeleri kapsamında yeni evlenen çiftlere çeyiz yardımı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği verilirken, amatör spor kulüplerine 25 bin adet malzeme desteği sağlandı.

"Gençlerin iş hayatına atılmasını teşvik etmek amacıyla Genç Girişimci Destek Programı başlatıldı. Bu kapsamda, yeni iş kuracak gençlere maddi destek sağlanırken, girişimcilerin gelişimini destekleyecek eğitimler ve mentörlük hizmetleri sunuluyor.

"Ayrıca, spor yatırımları kapsamında iki yeni yüzme havuzu hizmete açılıyor. Modern tesisler, çocuklar ve yetişkinler için yüzme eğitimleri sunarken, ilçede spor kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor.

"Arnavutköy Belediyesi, 51 bin 500 metrekarelik İstanbul'un en büyük hayvan barınağını hizmete açtı. Modern donanımlı tesis, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve sahiplendirilme süreçlerini kapsayan kapsamlı bir merkez olarak tasarlandı.

"Arnavutköy, sahil düzenlemeleri ve doğa turizmine yönelik projelerle giderek cazibe merkezi haline geliyor. Bu kapsamda yapılan Karaburun sahil düzenlemesi, Seyir Terası ve Fener Parkı, vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Kültürel etkinlikler ve turizm yatırımları ilçeye olan ilgiyi artırırken, bölge halkına ekonomik katkı sağlıyor.

"Bütün bu projeler hayata geçirilirken, Arnavutköy Belediyesi mali disiplini koruyarak bütçe fazlası veren tek belediye olmayı başardı. Pek çok belediye ekonomik zorluklarla mücadele ederken, Arnavutköy yatırımlarına ara vermeden devam edebiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni projelerle Arnavutköy'ü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy Belediyesi, Bütçe Fazlası ile Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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