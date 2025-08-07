Arnavutköy Belediyesi Karaburun Yolunu Yapacak - Son Dakika
Arnavutköy Belediyesi Karaburun Yolunu Yapacak

07.08.2025 17:31
Arnavutköy Belediyesi, Karaburun ve Yeniköy yollarını kısa sürede iki gidiş-dört geliş olarak inşa edecek.

Arnavutköy Belediyesi, Karaburun yolunun yapılacağını duyurdu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Vatandaşımız yolda beklerken biz seyirci kalamazdık. Bu yolu biz yapacağız" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Karaburun ve Yeniköy yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Candaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Karaburun ve Karadeniz'e kıyısı olan Yeniköy mahallelerimize ulaşım uzun süredir ciddi bir sorun. Özellikle yaz aylarında Arnavutköy'den Karaburun'a gitmek, adeta bir sabır sınavına dönüştü. Bu yol İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ama biz ne zaman kapılarını çalsak, 'yapacağız, bakacağız' denildi. Sonuç? Koca bir hiç. Arnavutköy Belediyesi olarak defalarca bu güzergahın genişletilmesi için başvurduk, asfalt talep ettik. Raporlar sunduk, öneriler geliştirdik. Ama ne yazık ki bu talepler İBB nezdinde hep görmezden gelindi. Biz de dedik ki: Bu iş böyle gitmez. Çünkü bizim kaynaklarımız var. Çünkü biz laf değil iş üretiriz. Çünkü bizim tırnağımız var, biz başımızı kaşırız. Bu anlayışla Tayakadın bağlantısından başlayarak Yeniköy ve Karaburun'a uzanacak olan 9,5 kilometrelik, iki gidiş – iki geliş duble yol projemizi hazırladık. Projenin finansmanı hazır, mühendislik süreçleri tamamlandı. Kısa süre içinde başlıyoruz. Bugün buraya gelirken 1.5 saatinizi kaybettiniz belki. Ama Allah'ın izniyle önümüzdeki yaz buradan Karaburun'a sadece 9 dakikada ulaşacaksınız. Bu da Arnavutköy Belediyesi'nin farkıdır."

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Arnavutköy Belediyesi tarafından inşa edilecek yeni yol, ilçenin kuzeyinde yer alan sahil mahallelerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. 2 gidiş – 2 geliş olarak planlanan duble yol; Tayakadın'dan başlayarak Yeniköy ve Karaburun'a kadar uzanacak. Proje tamamlandığında yazlıkçıların, bölge sakinlerinin ve turizm hareketliliğinin yoğun olduğu günlerde yaşanan trafik sorunları ortadan kalkacak. Aynı zamanda bölgeye olan yatırım ilgisi de artacak. Arnavutköy Belediyesi, çözüm odaklı yaklaşımıyla, İstanbul'da yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu daha kendi imkanlarıyla çözüme kavuşturuyor" denildi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.