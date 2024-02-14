Arnavutköy'de Asansör Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Asansör Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Arnavutköy\'de Asansör Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de bir iş yerinde meydana gelen asansör kazasında, 17 yaşındaki Arda Günay hayatını kaybetti. İddiaya göre, arızalı olan asansörde tamir çalışması yapan genç, asansörün hareket etmesiyle duvarla kabin arasında sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen Günay kurtarılamadı.

14.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:00
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ARNAVUTKÖY'de çalıştığı iş yerindeki asansör ile duvar arasında sıkışan 17 yaşındaki Arda Günay, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Deliklikaya Mahallesi, Deliklikaya Sanayi Bölgesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. Sürekli arıza yaptığı iddia edilen asansörde bulunan 17 yaşındaki Arda Günay, asansörü tamir etmeye çalıştığı sırada, asansörün hareket etmesiyle duvarla kabin arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörle duvar arasında sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Günay, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Arda Günay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Asansör Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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