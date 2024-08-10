Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Arnavutköy\'de boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tartışma sonucu gerçekleşen olayda Serpil G. hayatını kaybetti.

10.08.2024 23:37
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Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Harun G, eşini silahla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, eşinin başında silahla beklediğini gördükleri Harun G'ye megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulundu.

Bir süre sonra silahını bırakıp yere yatan şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serpil G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli Harun G'nin ifadesinde, eşiyle 2 yıldır boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Harun G'nin eşini silahla vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Harun G, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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