Arnavutköy'de Çatı Yangını
Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haraççı Mahallesi Karagöz Sokak'taki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, çatı katında soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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