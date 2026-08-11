Arnavutköy'de Çatı Yangını

Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haraççı Mahallesi Karagöz Sokak'taki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, çatı katında soğutma çalışması yaptı.