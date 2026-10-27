Arnavutköy\'de çiçekçi dükkanındaki yangın söndürüldü, dükkan kullanılamaz hale geldi

ARNAVUTKÖY'de çiçekçi dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 21.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde çıktı. Caddedeki çiçekçi dükkanından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Alev alev yanan çiçekçi dükkanı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.