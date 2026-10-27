Arnavutköy'de çiçekçi dükkanındaki yangın söndürüldü, dükkan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Arnavutköy'de çiçekçi dükkanındaki yangın söndürüldü, dükkan kullanılamaz hale geldi

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Arnavutköy\'de çiçekçi dükkanındaki yangın söndürüldü, dükkan kullanılamaz hale geldi
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Arnavutköy\'de çiçekçi dükkanındaki yangın söndürüldü, dükkan kullanılamaz hale geldi
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Arnavutköy'de Eski Edirne Caddesi'ndeki çiçekçi dükkanında saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken dükkan kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ARNAVUTKÖY'de çiçekçi dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 21.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde çıktı. Caddedeki çiçekçi dükkanından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Alev alev yanan çiçekçi dükkanı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeEdirneGüncelSon Dakika

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