Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören Mahallesi'nde yer alan Akpınar Sanayi Sitesi içerisindeki döküm fabrikasında saat 18.30 sıralarında vahşet yaşandı. Erdal Ö. (42) daha önce çalıştığı fabrikaya giderek eski iş arkadaşı Müjdat Bozkalan (42) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ESKİ İŞ ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Kavga esnasında yanında taşıdığı silahı çıkaran Erdal Ö., Bozkalan'a ateş edip kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozkalan hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bozkalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Müjdat Bozkalan

TAVUK KÜMESİNDE YAKALANDI

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Erdal Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin izini süren ekipler, Erdal Ö.'yü saklandığı tarladaki tavuk kümesinde olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Zanlının yakalanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Erdal Ö. gözaltına alındı.