Arnavutköy\'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Arnavutköy'de gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi KİPTAŞ Konutları yanındaki 2 bin metrekarelik alanın gıda deposu olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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