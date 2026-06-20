Arnavutköy'de Hırsızlık İki Günde İki Kez Gerçekleşti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Hırsızlık İki Günde İki Kez Gerçekleşti

20.06.2026 11:06
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Arnavutköy'de bir sitede, ATV ve dizüstü bilgisayar iki gün arayla çalındı. Polis soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de, bir sitenin otoparkındaki ATV tipi araç ile dizüstü bilgisayar iki gün arayla kimliği belirsiz şüphelilerce çalındı.

Polis ekipleri, Hadımköy'de bulunan siteden ATV tipi araç ile güvenlik kamerasının montajı yapan personele ait dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Buraya hırsızlar dadanmış"

Aracın sahibi Hatice Tekeoğlu, basın mensuplarına, kapalı otopark tadilatta olduğu için ATV aracını açık alana bıraktığını söyledi.

Aracının gece saatlerinde buradan çalındığını dile getiren Tekeoğlu, "İki kişi motosikletle buraya gelmiş. Birisi benim ATV'yle diğeri motosikletiyle gitmiş." dedi.

Tekeoğlu, ertesi gün hırsızın tekrar siteye geldiğini anlatarak, şunları ifade etti:

"İşçilerin laptopu ile siteden ayakkabılar da çalınmış. Yani buraya hırsızlar dadanmış. Olayın olduğu gün güvenlik kamerası takılmıştı ama henüz aktif değildi. Hala çalışmalar devam ediyordu. Bu çalan kişi de muhtemelen 'Nasılsa daha bu aktif değil.' diyerek bunu yapmış olabilir. Belki etrafta bir keşif yapmıştır. Karakola şikayetçi oldum. Nasıl üst üste böyle bir olay yaşandı, bilmiyorum. Kesinlikle bu bizi ve komşularımızı tedirgin ediyor."

Öte yandan bir şüphelinin siteden dizüstü bilgisayarı çalması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Bilgisayar, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Atv, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Hırsızlık İki Günde İki Kez Gerçekleşti - Son Dakika

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