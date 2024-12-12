Arnavutköy'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Arnavutköy'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma

Arnavutköy\'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki araçlara zarar verildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

12.12.2024 12:57  Güncelleme: 13:42
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ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken olayın ardından kaçan şüpheliler çevredeki araçlara da zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Boğazköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye arabayla gelen iki grup birbirine ateş açtı. Bir süre sonra şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden kaçarken çevredeki araçlara da zarar verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde olay yerinde 70'ten fazla boş kovan bulurken çatışmanın ardından ev ve araçların isabet alarak zarar gördüğü tespit edildi.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Gece saatlerinde yaşanan iki grubun silahlı çatışması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta buluşan iki grubun araç içerisinden birbirine ateş ettiği, daha sonra kaçarken sokaktaki diğer araçlara zarar verdiği görülüyor.

Kaynak: DHA

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