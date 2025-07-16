Arnavutköy\'de Kaza: 2 Yaralı

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, devrilen direk nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, Arnavutköy Devlet Hastanesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HFZ 979 plakalı otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen elektrik direği nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Güvenlik amacıyla bölgede elektrik kesintisi uygulandı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketinin çalışmasının ardından direk bulunduğu yerden alınarak cadde yeniden trafiğe açıldı.