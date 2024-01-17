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Arnavutköy'de Lunaparkta Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Lunaparkta Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu iddia eden bir saldırgan, lunaparkta onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. İşletme sahibi, gençlere silah satanların asıl suçlular olduğunu belirtti.

Arnavutköy\'de Lunaparkta Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
17.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:27
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ARNAVUTKÖY'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştı. 1 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.  İşletme sahibi Hamdi Kaba yaşanan olaya tepkisini dile getirerek,"Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle bir olay başımıza ilk defa geldi. Bu işin asıl suçluları kavga edenler değil, gençlere silah satanlardır" dedi.

Olay, 14 Ocak Pazar günü Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü. Şüpheliler yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1'i tutuklanırken diğeri ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Lunaparkta yaşanan saldırı ile ilgili konuşan işletme sahibi Hamdi Kaba ise, "Bu olaydan biz etkilendik. Polis geldi, kamera kayıtlarını aldı. Gereğini yapacaklar. Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum. Bellerinde silahlar ve bıçaklar ile buralarda geziyorlar. " ifadelerini kullandı.

"ASIL SUÇLULAR SİLAHLARI SATANLARDIR"

Kaba,  "Bu işin bizimle alakası yok. Kavga yukarı taraftan başlayıp, buraya kadar gelmiş. Birisi diğerinin kız kardeşine laf etmiş, o da ona küfür etmiş diye duyduk. Sonrasında kavga çıkmış. Bir çocuk kurusıkı silahı alıp buraya kadar kovalamış diğerini. Kaçan kişi de burada 20 dakika tuvalette saklanmış, müşteri gibi içeri girmiş. Kendi aralarında yaşadıkları bir durum bu. Bizim adamlarımız da müdahale edemedi. Ortada silah var çünkü. Bu silahları gençlere satanlar bu işin asıl suçlularıdır, kavga edenler değil" şeklinde konuştu.

"SESLERİ İLK DUYDUĞUMUZDA TORPİL PATLATIYORLAR ZANNETTİK"

Lunaparkta görevli olarak çalışan Salih Alphan ise, "Çocuklar yukarıdaki parkta kendi aralarında tartışmışlar. Aralarındaki husumeti tam olarak bilmiyorum. Can havliyle koşarak buraya doğru geliyorlar. Birisi şurada vuruluyor. Biz sesleri ilk duyduğumuzda torpil patlatıyorlar zannettik. Silah olduğunu anlayınca hemen dışarı çıktık. Herkes kaçışmaya başladı. Çocukları kontrol ettik bir durum var mı diye. Sonrasında zaten ekipler geldi, yaralıyı aldılar. Her şey o yukarıdaki parkta oluyor, burada da vuruluyorlar. Olay ister istemez buraya da sirayet etti. Biz burada güvenliği sağlamak için kalabalık grupları almıyoruz. Gençler iyice zıvanadan çıkmış. Gelenlerden topladığım bıçakları görseniz şaşırırsınız. Kız kardeşine laf atma mevzusundan çıkmış kavga sanırım, öyle duyduk. Olay da bundan ibaret. Bu görüntüler de bizi ekmeğimizden etti" dedi.

"İKİ KİŞİ YARALANDI"

Mahalle esnafı Melih Esen ise, "Silahla ateş edildikten sonra çocuklar kaçtılar. 4-5 el ateş edildi, iki yaralı vardı. Bir kişi bacağından iki kere vurulmuş, diğeri de bir kere vurulmuş. O sırada dükkanda çalışıyordum, detayını görmedim olayın. Çocuklar vurulduktan sonra kaçtılar zaten. Olay bu şekilde oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Lunaparkta Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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