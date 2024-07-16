Arnavutköy'de Bisikletli Çocuğa Tehdit Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Bisikletli Çocuğa Tehdit Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'deki bir parkta bisiklete binen bir çocuğun tehdit edildiği görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde, E.B. isimli şüphelinin çocuğa tehditler savurduğu tespit edildi. Zanlı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kaydı olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

16.07.2024 14:44
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Arnavutköy'deki bir parkta bisiklete binen çocuğu tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bisiklete binen bir çocuğun parktaki bir kişi tarafından tehdit edildiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.
Parkta bisiklete binen E.Ç.Ç. isimli çocuğun kaskındaki kamera tarafından kaydedilen görüntüdeki şüpheli E.B'nin (36) "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehditte bulunduğu belirlendi.
İkamet adresinde yakalanan zanlının, "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Bisikletli Çocuğa Tehdit Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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