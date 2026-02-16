Arnavutköy'de Su Kesintisi

(İSTANBUL) - Arnavutköy'de Hadımköy Su Deposu sahasında yeni yapılan terfi merkezi bağlantı çalışmaları nedeniyle 17 Şubat Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında bazı mahallelere su verilemeyecek.

Arnavutköy İlçesi Hadımköy Su Deposu sahasında yeni yapılan Terfi Merkezi'ne ait bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle 17 Şubat Salı günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Arnavutköy'de bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

Bağlantı çalışması nedeniyle su verilemeyecek mahalleler

Duyuruya göre, su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle; Arnavutköy İlçesi: Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.