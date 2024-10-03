Arnavutköy'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü, binada hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?