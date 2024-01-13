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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Arnavutköy Hicret Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, diğer şeritten gelen bir otomobil çarptı. Kazada kadın ağır yaralandı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

13.01.2024 - 21:48,
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ARNAVUTKÖY'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonun geçmesini bekledikten sonra harekete geçti. Bu sırada yolun ortasına kadar gelen kadına, diğer şeritten gelen otomobil çarptı. Kadın kazada ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına koştuğu yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy\'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Kaynak: DHA
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Kıbrıs, Güvenlik, Yaralanma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika
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