Arnavutluk, ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail-Hamas müzakerelerine destek verdi

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Arnavutluk, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına destek verdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkının, rehine ve ailelerinin çektiği acılara son verecek, uzun zamandır beklenen anlaşmaya varılması için ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve gösterdikleri yoğun diplomatik çabaları takdir ettiklerini belirtti.

Bakan Hasani, paylaşımında 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması konusundaki aciliyeti paylaştıklarını vurguladı.