Arnavutluk AST Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Arnavutluk AST Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

Başbakan Edi Rama, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin 2025'te Tiran'da yapılacağını duyurdu.

07.11.2024 16:48
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) gelecek yıl düzenlenecek zirvesinin ülkelerinde yapılacağını açıkladı.

AST'nin 5'inci zirvesine katılmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Rama, zirve öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rama, 2025 yılının ilk yarısında başkent Tiran'da yapılması için gelecek zirvenin "bayrağını" teslim alacaklarını kaydetti.

Tartışılacak birçok konu olduğunu belirten Rama, "İklim değişikliği konusu her yerde mevcut ve elbette Avrupa ülkelerinin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor ancak tartışılması gereken başka konular da var. Bu toplantıya ev sahipliği yapma fırsatına sahip olmamız nedeniyle çok gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Donald Trump'ın ABD'nin başkanı seçilmesiyle ilgili Rama, bunun Avrupa için mutlaka kötü bir şey olacağı anlamını taşıdığını düşünmediğini söyledi.

Rama, "Tecrübem şunu söylüyor; (Trump) başkan iken herkes NATO'nun daha çok zayıflayacağını söylüyordu, NATO daha güçlü oldu. Bu yüzden, bakalım ve gerçeği görmeden histerik olmayalım. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunun Avrupa için mutlaka kötü bir şey olacağını sanmıyorum. Avrupa için çok iyi bir şey olabilir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Diplomasi, Politika, Edi Rama, Güncel, Dünya, Tiran, Son Dakika

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