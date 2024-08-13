Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Türkiye\'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile görüştü

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Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile bir araya geldi.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hoxha ile Atay'ın görüşmesinde güvenlik meselesi başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Hoxha, Türkiye ile dinamik ve oldukça verimli olan ikili işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'yi ülkesinin güvenlik alanındaki önemli bir ortağı olarak nitelendiren Hoxha, Türkiye'nin eğitim ve kalıcı yardım anlaşmalarının uygulanması çerçevesinde de önemli bir ortak olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Atay da Türkiye'nin Arnavutluk'a destek ve yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Taraflar, iki ülkenin acil durumlarla karşılaştığı dönemlerde gösterdiği dayanışma ve acil yardımlara da değinerek birbirlerine teşekkürlerini sundu.

Hoxha, Büyükelçi Atay'ın Türkiye'ye ziyaret davetini de kabul etti.