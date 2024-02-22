Arnavutluk Meclisi, İtalya ile göç anlaşmasını onayladı - Son Dakika
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Arnavutluk Meclisi, İtalya ile göç anlaşmasını onayladı

Arnavutluk Meclisi, İtalya ile göç anlaşmasını onayladı

Arnavutluk Meclisi, geçen yıl imzalanan göç anlaşmasını onayladı. Muhalefet milletvekillerinin itirazlarına rağmen, anlaşma 77 oyla kabul edildi. Meclis oturumunda gerginlik yaşandı ve bazı yasa tasarıları görüşülemedi. Anlaşma, Arnavutluk ve İtalya arasındaki göç alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

22.02.2024 16:21
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Arnavutluk Meclisi, göç alanındaki işbirliğin güçlendirilmesi için İtalya ile geçen yıl imzalanan anlaşmayı onayladı.

İki ülke arasında 6 Kasım 2023'te imzalanan anlaşmanın Arnavutluk Meclisindeki onay süreci, oturumda yaşanan gerginliklere rağmen tamamlandı.

Muhalefet milletvekillerinin Arnavutluk Anayasası'na aykırı ilan edilmesini istediği anlaşma, 140 koltuklu Meclis'te 77 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Meclis oturumunda gerginlik

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, mevcut bazı yasa tasarılarının görüşülmesinin planlandığı oturumları sık sık engelliyor.

Daha önce farklı yöntemler kullanan ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalif partilerin milletvekillerinin bugün de düdük çalarak kürsüyü bloke etmesiyle oturumda gerginlik yaşandı.

Gerginliklerin gölgesinde bazı yasa tasarıları görüşülemedi.

Muhalefet milletvekilleri, "anayasal haklarını tüm güçleriyle savunmak için" Meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Öte yandan, meclis önünde toplanan bazı vatandaşlar, mecliste onaylanan bir başka kanun değişikliğini protesto etti.

İtalya-Arnavutluk arasında göç anlaşması

İki ülke arasında 6 Kasım 2023'te göç alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma, hem Arnavutluk hem de İtalya'da farklı tartışmalara yol açmıştı.

Arnavutluk topraklarında iki düzensiz göçmen merkezi kurulmasına olanak sağlayan anlaşma için imzalar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından atılmıştı.

Arnavutluk hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre bu protokol, uluslararası ve Avrupa hukukuna uygun olarak üçüncü ülkelerden gelen göç akışlarının yönetimi için taraflar arasındaki ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca söz konusu protokol, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir bölümünün Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleme süresince burada kalmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

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