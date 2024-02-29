Arnavutluk\'ta Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi sona erdi

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Arnavutluk'ta, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunun yanı sıra bölge için AB Büyüme Planı'nın uygulanmasının görüşüldüğü Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi sona erdi.

Zirvenin sonunda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Rama, burada yaptığı konuşmada, Bölgesel Büyüme Planını bölge ülkelerinin AB'ye girişini hızlandıran önemli bir platform olarak nitelendirdi.

İlk kez tüm Batı Balkanlar'ın AB'nin her zamanki gibi iş yapmadığı, kendilerini yaklaştırmak için adım attığı konusunda hemfikir olduklarını dile getiren Rama, bunun yapılan diyalogların sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Dün başkent Tiran'da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ortak silah üretimine ilişkin açıklamaları sorulan Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri sanayi ve silah üretimi söz konusu olunca ne biz, ne Sırbistan, veya Bosna Hersek veya Hırvatistan, böyle bir üretimimiz yok, askeri teçhizat imalat endüstrimiz yok. İlk olarak kendimiz için istiyoruz. Teklifte olağanüstü bir durum yok. Başkan Zelenskiy bize yatırım, üretim ve işbirliği anlamına gelen işbirliği ihtimalinden bahsetti ve elbette sadece Arnavutluk değil herkes 'evet' dedi, yani bu bir süreç."

"Komşularınızın ilerlemesini engellerseniz komşularınızla bu kadar iyi ilişkiler kuramazsınız"

Varhelyi de bugünkü zirvenin aynı zamanda herkesin daha hızlı ilerlemesi için büyük bir teşvik olduğunu kaydetti.

Yunanistan'ın Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonuna engel koyma ihtimali üzerine sorulan bir soru hakkında Varhelyi, " Brüksel'de, Arnavutluk'un ilk grup fasıl için müzakereleri başlatmaya hazır olduğu ve AB'nin bu kararı alma fırsatına sahip olması gerektiği konusunda mutabakata vardık. İyi komşuluk ilişkilerinin önemini anlıyorum, ancak komşularınızın ilerlemesini engellerseniz komşularınızla bu kadar iyi ilişkiler kuramazsınız." diye konuştu.

Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'nin, Arnavutluk'ta geçen yıl 14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimler öncesi, 12 Mayıs'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan, Arnavutluk'un AB'ye üyeliğine engel olacağı yönünde uyarılarda bulunarak, "Ülkedeki etnik azınlıkların haklarına saygı gösterilmesi" konusuna dikkati çekmişti.

Zirve kapsamında Avrupa Koleji, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanlığı ile Tiran Üniversitesi arasında Tiran'da Avrupa Koleji Kampüsü'nün açılmasına ilişkin anlaşma da imzalandı.

Anlaşma Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Avrupa Koleji rektörü Federica Mogherini ve Tiran Üniversitesi rektörü Artan Hoxha tarafından imzalandı.???????

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın ev sahipliği yaptığı bir günlük zirveye, Varhelyi'nin yanı sıra Kuzey Makedonya Başbakanı Talat Caferi, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile farklı uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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