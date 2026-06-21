Arnavutluk\'ta Eylemler Büyüyor

Arnavutluk'ta doğa koruma alanına yapılacak lüks tatil köyüne karşı yurt dışından gelen eylemcilerle en büyük gösteri düzenlendi. Trump ailesi bağlantılı proje ülkedeki yolsuzluk iddialarıyla daha da ivme kazandı.Arnavutluk'ta, koruma altındaki doğal bir bölgede yapılması planlanan lüks imar projesine karşı haftalardır süren protestolar giderek büyüyor.

Başkent Tiran'da, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ailesinin de ortak olduğu lüks tatil köyü projesine karşı binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü. Üst üste 20'inci kez protesto eylemi gerçekleştirilen Cumartesi günkü gösteri, AFP haber ajansı muhabirlerinin tahminlerine göre, en fazla katılımın olduğu eylem oldu. Ülkede haftalardır aralıksız şekilde yapılan gösteriler, aynı zamanda ülkede yolsuzluğa karşı duyulan öfkenin de patlaması olarak nitelendiriliyor. Göstericiler, ülkeyi dışa açma yönünde radikal adımlar atan Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ediyor.

Mayıs ayının sonundan bu yana Arnavutluk'ta her akşam, ülkenin kıyı şeridinde, koruma altındaki doğal yaşam alanında yapılması planlanan lüks tatil köyü projesine karşı protestolar düzenleniyor. Bu süreçte, kamu düzenini ve güvenliğini ihlal etmekle suçlanan çok sayıda eylemci hakkında ceza davası açılmasına rağmen gösteriler aralıksız sürüyor.

Doğa koruma alanında lüks dönüşüm planı

Arnavutluk'ta halk, Tiran'ın yaklaşık 150 kilometre güneybatısındaki Zvernec bölgesine, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'a ait yatırım şirketi tarafından, 4,6 milyar dolar yatırımla lüks bir tatil köyü inşa edilmesine karşı çıkıyor. Söz konusu imar planına göre, komünist rejim döneminde gizli bir askeri üs olan insansız Sazan Adası göz kamaştırıcı bir tatil merkezine dönüştürülmesi öngörülüyor. Bölgedeki lagünler ise göçmen kuşlar ve flamingolar için hayati önem arz eden bir mola, dinlenme ve üreme alanı olarak biliniyor.

Cumartesi günü düzenlenen ve şimdiye kadar yapılan en büyük gösteri olduğu tahmin edilen protestolara yurt dışından gelen pek çok Arnavut vatandaşının da destek verdiği kaydediliyor. Katılımcıların çoğu Arnavutluk ve ABD bayrakları sallayarak kırmızı balonlar uçururken, göstericiler Trump ailesinin müdahil olduğu projenin iptal edilmesi ve Başbakan Edi Rama'nın istifası dahil olmak üzere talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı. Gösteriler sırasında Başbakanlık binasına "Arnavutluk satılık değildir" sloganının da projeksiyonla yansıtıldığı görüldü.

Şeffaf olmama eleştirilerine karşılık Başbakan Rama kararı savundu

Protestocular, Başbakan Edi Rama'yı, koruma altındaki kıyı şeridinde turizm ve kalkınma gerekçeli projelerde şeffaf davranmamakla suçluyor.

Başbakan Rama ise kendisine yöneltilen istifa taleplerini reddediyor. Bu arada Rama'ya göre protestoların nedeni projenin kendisinden ziyade, Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner'in bu projede yer alması. Başbakan Rama, söz konusu kıyı bölgesine atıfta bulunarak, halkın doğal alan nedeniyle değil "Kushner adı ve Trump'ın gölgesi yüzünden ayağa kalktığını" iddia etti ve eylemcilerin doğa mücadelesi yapmadığını öne sürdü.

Arnavutluk hükümeti, uzun süredir turizm ve benzer yabancı yatırım yoluyla ekonomisini canlandırmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin dünya genelinde pek çok lüks projede yatırımı bulunuyor. Muhalifler ise Jared Kushner ve eşi Ivanka ile, Trump'ın diğer çocuklarını, Donald Trump'ın başkanlık makamını kendi kişisel ticari çıkarları için kullanmakla suçluyor.

AFP/ ETO,ET