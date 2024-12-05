Arnavutluk'ta Genel Seçim Tarihi Belirlendi

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Balkan ülkesi Arnavutluk'ta olağan genel seçimin 11 Mayıs Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, olağan genel seçimin 11 Mayıs 2025'te yapılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Begaj, seçim sürecinin en büyük zorluğunun, yurt dışından oy kullanma ve yurt dışında ikamet eden seçmenlerin sürece kitlesel olarak katılımı olacağına inandığını ifade etti.

Begaj, Arnavutluk Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle olağan genel seçim tarihini görüşmek için kasım ayında bir araya gelmişti.

Arnavutluk'ta son genel seçim 25 Nisan 2021'de yapılmış, açıklanan nihai sonuçlara göre, Başbakan Edi Rama'nın genel başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti seçimi önde tamamlamıştı.