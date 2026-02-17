Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Gösteri - Son Dakika
Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Gösteri

Arnavutluk\'ta Hükümet Karşıtı Gösteri
17.02.2026 01:07
Tiran'da muhalefet, Başbakan Rama ve Bakan Balluku'nun istifasını talep etti.

Arnavutluk'ta birkaç aydır süren ve ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) tarafından düzenlenen "Kürsü" temalı gösterinin bir yenisi yapıldı.

Başkent Tiran'da Başbakanlık binası önünde gerçekleştirilen ve diğer muhalefet partilerinin de desteklediği gösteriye çok sayıda vatandaş katıldı.

Göstericiler Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti.

Göstericiler ayrıca 19 Kasım'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve daha sonra yeniden görevine iade edilen Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun da istifasını talep etti.

Eski Başbakan ve PD Genel Başkanı Sali Berisha, burada yaptığı konuşmada, "barışçıl ayaklanma" yaptıklarını ifade ederek, "Özgürlük idealleri adına burada toplanıyorsunuz. İnsan onuru ve aynı zamanda ulusal onur adına burada toplanıyorsunuz." diye konuştu.

PD, bazı protestolarına "mecliste kendilerine söz hakkı verilmediği" iddiasıyla "Kürsü" adını veriyor.

Arnavutluk'ta, bakanlar ve diğer yetkililerin görevden uzaklaştırılmasını engelleyecek yasal değişiklikler öngörülüyor

Öte yandan, Başbakan Rama, liderliğini yaptığı iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) meclis grup toplantısında, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve bazı üst düzey devlet yetkililerinin haklarında yargılanma süreci bulunması halinde, bu süre kapsamında görevden uzaklaştırılmalarını önleyecek yasa değişikliğine gitmeyi planladıklarını ifade etti.

PS tarafından sunulan yasa tasarısı, meclis alt komiteleri tarafından kabul edilmesi durumunda, milletvekilleri tarafından oylanacak.

Son aylarda Arnavutluk'ta zaman zaman gerginliklerin de meydana geldiği hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, muhalefet partileri gösterilerin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

