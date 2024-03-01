Arnavutluk'un Fier iline bağlı Lushnje'de, inşaat halindeki bir depoda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında Arnavutluk milletvekillerinden Bujar Çela'nın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Fier Yerel Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, inşaat halindeki bir depoda vincin yanlışlıkla yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu güçlü bir patlamanın meydana geldiğinden şüphelenildiği bildirildi.
Açıklamada, patlamada vinç operatörünün olay yerinde, oğlunun ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Taulant Balla, olay yerinden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, patlamada 7 kişinin yaralandığını, yaralananlar arasında bulunan milletvekili Çela'nın Tiran Üniversitesi Hastanesi Travma Bölümü'nde tedavi altına alındığını söyledi.
Balla, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.???????
Son Dakika › Güncel › Arnavutluk'ta inşaat deposunda patlama: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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