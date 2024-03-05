Arnavutluk\'ta Türk Edebiyatı Tarihi kitabının tanıtımı yapıldı

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Arnavutluk'ta, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesi'nin (UNYT) yayınevi olan UNYT Press ve UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi tarafından " Balkanlar'da Türk Edebiyatı Tarihi" kitabının tanıtımı yapıldı.

Prof. Dr. Mustafa İsen ve Prof. Dr. Tuba Durmuş tarafından kaleme alınan kitabın tanıtımına Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğiyle ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak 67 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'nin eğitimde uluslararası alanda dünyaya açılan kapısı olarak çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Bu faaliyetin kendileri için "özel ve biricik" olan UNYT'de düzenlenmesini kıymetli bulduğunu dile getiren Türkben, Balkanların Türkiye için birçok alanda birliktelik bağlamında çok kıymetli bir coğrafya olduğunu vurguladı.

Türkben, Balkanlar'da Türk Edebiyatı Tarihi kitabının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da çok önemli bir girişimin parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bulut, "Bu güzel eser gönül coğrafyamız için de ciddi bir bütünleşme vesilesi yaratacaktır. Hem kamu diplomasimize hem buradaki gönül coğrafyasında olan faaliyetlerimize çok ciddi bir katkı sunduğunuzu, çok ciddi bir hizmette bulunduğunuzu özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.

UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi Temsilcisi Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi ise Balkanlar'ın zengin kültürel ve edebiyat tarihine sahip bir yer olduğunu, Türk edebiyatının da bu tarihin içinde yer aldığını kaydetti.

Kitapta yazarların Türk edebiyatının Balkanlar'daki yolculuğunu dikkatle ortaya çıkarıp analiz ettiklerini aktaran Latifi, "Yazarlar, arşiv kaynaklarını kullanarak Balkanlar'daki Türk edebiyatı tarihine yeni bir boyut ve daha kapsamlı bir genel bakış getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, kitabın yazarları İsen ve Durmuş, kitap üzerine bir söyleşi yaptı.