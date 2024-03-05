Arnavutluk\'ta Türk Edebiyatı Tarihi kitabının tanıtımı yapıldı

Arnavutluk'ta, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesi'nin (UNYT) yayınevi olan UNYT Press ve UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi tarafından " Balkanlar'da Türk Edebiyatı Tarihi" kitabının tanıtımı yapıldı.
Prof. Dr. Mustafa İsen ve Prof. Dr. Tuba Durmuş tarafından kaleme alınan kitabın tanıtımına Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğiyle ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak 67 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'nin eğitimde uluslararası alanda dünyaya açılan kapısı olarak çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.
Bu faaliyetin kendileri için "özel ve biricik" olan UNYT'de düzenlenmesini kıymetli bulduğunu dile getiren Türkben, Balkanların Türkiye için birçok alanda birliktelik bağlamında çok kıymetli bir coğrafya olduğunu vurguladı.
Türkben, Balkanlar'da Türk Edebiyatı Tarihi kitabının çok kıymetli olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da çok önemli bir girişimin parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Bulut, "Bu güzel eser gönül coğrafyamız için de ciddi bir bütünleşme vesilesi yaratacaktır. Hem kamu diplomasimize hem buradaki gönül coğrafyasında olan faaliyetlerimize çok ciddi bir katkı sunduğunuzu, çok ciddi bir hizmette bulunduğunuzu özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.
UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi Temsilcisi Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi ise Balkanlar'ın zengin kültürel ve edebiyat tarihine sahip bir yer olduğunu, Türk edebiyatının da bu tarihin içinde yer aldığını kaydetti.
Kitapta yazarların Türk edebiyatının Balkanlar'daki yolculuğunu dikkatle ortaya çıkarıp analiz ettiklerini aktaran Latifi, "Yazarlar, arşiv kaynaklarını kullanarak Balkanlar'daki Türk edebiyatı tarihine yeni bir boyut ve daha kapsamlı bir genel bakış getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, kitabın yazarları İsen ve Durmuş, kitap üzerine bir söyleşi yaptı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutluk'ta Türk Edebiyatı Tarihi kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Kütahya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 100 milyon lira para hareketinin yaşandığı yasa dışı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilere yönelik baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 lüks araç ile 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka hesaplarına da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla birçok kişiyi mağdur ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Safi Çimento'yu 43-38 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ın ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı ve 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu. Vali Aydoğdu, ailelere çalışmaların son durumu hakkında bilgi vererek destek mesajları iletti. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte çalışmaları takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti. Galatasaray, Sinan Erdem Salonu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobilin yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından yapılan açıklamada, ailenin kızının Ankara'daki nikah töreninden döndüğü ve otobüsün yolcuları TEM Otoyolu kenarında indirmesi sonucu kaza yaşandığı belirtildi. Cenazelerin yarın Samsun'da defnedileceği bildirildi.
Tesla Cybertruck, Kaliforniya'nın ünlü Beverly Hills semtinde meydana gelen bir kaza sonucunda tekrar gündeme geldi. Kazada can kaybı olmaması sevinçle karşılanırken, aracın prestiji üzerindeki etkisi merak konusu. Kazayı yaşayan sürücünün arkadaşı olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Elon Musk'tan destek istedi. Ancak kazanın araç sahibi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Elon Musk'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
Amazon, Suudi Arabistan topraklarında bulut bilişim teknolojisi platformu Amazon Web Services (AWS) için 5.3 milyar dolarlık bir veri altyapısı kurmayı planlıyor. Bu yatırım, bölgeye dinamizm katmayı hedefliyor ve Amazon'un diğer ülkelerde de benzer projeler gerçekleştireceği konuşuluyor. Ayrıca, yatırımın eğitim ve iş olanaklarını artıracağı ve yeni nesil teknolojileri barındıran yapılar kurulacağı belirtiliyor.
Nazan Öncel'in konserinde, 'Kara Plak' adlı yeni albümünden şarkıların yanı sıra klasikleşmiş şarkıları da seslendirildi. Konser alanında tüm biletlerin tükenmesi üzerine canlı yayın yapıldı. Sanatçı, hayranlarıyla interaktif diyaloga girerek espri yaparken, kadın cinayetlerine de değinerek duygusal bir eser seslendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?