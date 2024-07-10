Arnavutluk'un güneyinde orman yangınları AB, 4 yangın söndürme uçağı gönderdi - Son Dakika
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Arnavutluk'un güneyinde orman yangınları AB, 4 yangın söndürme uçağı gönderdi

Arnavutluk'un güneyinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk'un talebi üzerine 4 yangın söndürme uçağı gönderdi. Balkan ülkesi Arnavutluk'un Yunanistan sınırında iki gün önce sıcak hava dalgasının etkisiyle çıkan orman yangınları devam ediyor. Dropull Belediyesine bağlı Grapsh köyünde ve Finiq Belediyesine bağlı Kardhikaq köyünde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına ordu da destek veriyor. Alevlerin evlere yayılması önlenirken, söndürme çalışmaları sürüyor. AB'den uçak desteği Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yaptığı yardım talebi üzerine 4 uçak gönderildiği belirtildi. AB Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, 'Orman yangınları sınır tanımıyor. AB, yerel ekiplerin mücadelesine destek için Yunanistan'dan yangın söndürme uçaklarını seferber etti. Arnavutluk'a gerekirse daha fazla destek vermeye hazırız' ifadelerini kullandı. Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Uçaklar Dropull ve Finiq'teki alevleri söndürmek için havadan müdahaleye başladı. Yunanistan tarafından Avrupa Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Arnavutluk'a destek için gönderilen uçaklar, Silahlı Kuvvetlerimizin, itfaiyecilerimizin, acil durum çalışanlarımızın ve 2 gündür alevlerle mücadele eden yerel birimlerin söndürme çalışmalarına katılıyor' ifadelerine yer verdi.

10.07.2024 16:36
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- Arnavutluk'un güneyinde orman yangınları

AB, 4 yangın söndürme uçağı gönderdi

TİRAN - Arnavutluk'un güneyinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk'un talebi üzerine 4 yangın söndürme uçağı gönderdi.

Balkan ülkesi Arnavutluk'un Yunanistan sınırında iki gün önce sıcak hava dalgasının etkisiyle çıkan orman yangınları devam ediyor. Dropull Belediyesine bağlı Grapsh köyünde ve Finiq Belediyesine bağlı Kardhikaq köyünde itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına ordu da destek veriyor. Alevlerin evlere yayılması önlenirken, söndürme çalışmaları sürüyor.

AB'den uçak desteği

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yaptığı yardım talebi üzerine 4 uçak gönderildiği belirtildi. AB Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, "Orman yangınları sınır tanımıyor. AB, yerel ekiplerin mücadelesine destek için Yunanistan'dan yangın söndürme uçaklarını seferber etti. Arnavutluk'a gerekirse daha fazla destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uçaklar Dropull ve Finiq'teki alevleri söndürmek için havadan müdahaleye başladı. Yunanistan tarafından Avrupa Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Arnavutluk'a destek için gönderilen uçaklar, Silahlı Kuvvetlerimizin, itfaiyecilerimizin, acil durum çalışanlarımızın ve 2 gündür alevlerle mücadele eden yerel birimlerin söndürme çalışmalarına katılıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Sosyal Medya, Yunanistan, İtfaiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'un güneyinde orman yangınları AB, 4 yangın söndürme uçağı gönderdi - Son Dakika

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