Arsemia'da Gizli Su Tüneli Bulundu - Son Dakika
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Arsemia'da Gizli Su Tüneli Bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Arsemia Antik Kenti'nin batısında güvenlik ve su yolu olarak kullanılan gizli bir su tüneli bulundu. Kazılar başladı ve tünelin antik dönemde Nympahaios'tan Arsemia Antik Kenti'ne su taşımak ve askerlerin gizlice başka bölgelere gitmek için kullanıldığı tahmin ediliyor.

06.06.2024 10:14
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Arsemia'da gizli bir su tüneli bulundu

Güvenlik ve su yolu olarak kullanılan tünelde kazılar başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kocahisar köyü sınırlarında yer alan Arsemia Antik Kenti'nin batısında bulunan ana kayada güvenlik ve su yolu olarak kullanılan gizli bir tünel bulundu.

Arsemia Antik Kenti'nin batı kısmındaki ana kayaya oyularak, antik dönemde Nympahaios (Perili Su) olarak adlandırılan Kahta Çayı'na giden bir su tünelinin girişinin bulunmasıyla kazılar başladı. Eski Kahta Kalesi ile Arsemia Antik Kenti'nin arasında bir su tüneli olduğu ile ilgili bilgiler olmasına rağmen yeri daha önceden bilinmeyen su tünelinin girişi Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmasında tespit edildi.

Antik dönemde Nympahaios (Perili Su) olarak adlandırılan Kahta Çayı'na kadar ilerlediği düşünülen tünel için kazı izni alınarak, çalışmalara başlanıldı. Kazı ekibi yaklaşık 25 metre kadar merdivenli tünelde ilerledi. Sonrasında daralan tünelde 20 metre daha ilerlemeyi planlayan ekipler, tünel içindeki toprak yığınlarının taşınmasıyla kazının devamının gelebileceğini ifade ediyor.

Tünelin antik dönemde Nympahaios'tan Arsemia Antik Kenti'ne su taşımak ve askerlerin gizlice başka bölgelere gitmek için kullanıldığı tahmin ediliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Arsemia Antik Kenti'nin batısında tespit edilen tünel ile ilgili bilgi vererek, "Arsemia Antik Kenti'nin hemen batı kısmında yer alan bir su tüneli tespit ettik. Bu su tünelinde yapmış olduğumuz kazılar neticesinde 25 basamak ortaya çıkartıldı. Bu 25 basamakta sonra ise tünel daralarak 20 metre daha tespit edildi. Bu kazılar sonucunda ise Nympahaios Çayına (Eski Kahta Çayı) ulaşmayı düşünmekteyiz. Daha önceki antik dönemde güvenlik nedeniyle Eski Kahta Kalesiyle Arsemia Antik Kent arasında bir su tünelinin olduğundan Alman Yüksek Mühendis Fihrt Apple bahseder. Burada yer altı su tünelinden bahseder. Büyük ihtimalle burada yapacağımız kazılar neticesinde ilk yeraltı su tüneline ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arsemia'da Gizli Su Tüneli Bulundu - Son Dakika

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