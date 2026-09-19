Arsen Hala rolüyle tanınan Gülsen Tuncer yarın İstanbul'da toprağa verilecek

"Aşk-ı Memnu" dizisinde "Arsen Hala" karakteriyle hafızalara kazınan, tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı, sanat yönetmenliği, yapımcılık, söz yazarlığı ve eğitmenlik yapan Gülsen Tuncer, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Adana'da 20 Ekim 1945'te doğan Tuncer, İstanbul Kız Lisesinde ortaokulu, İstanbul Tarhan Kolejinde liseyi tamamladı. Tuncer, burada Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday, Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Kudret Aksal ve Samih Nafiz Tansu'dan eğitim aldı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Tuncer, Lisan ve Kültür Merkezinde de okudu. Sanatçı, profesyonel tiyatro kariyerine 1968'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda "Zilli Zarife" oyunuyla başladı.

Tuncer, konservatuvar yıllarında Ertuğ Koruyan, Deniz Türkali, İbrahim Bergman, Mehmet Çerezcioğlu ve Mustafa Alabora ile Grup 6 Tiyatrosunu kurdu.

Farklı dönemlerde tiyatro yönetimi ve sanat yönetmenliği çalışmalarını sürdürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı Sahnesi, Ankara Çağdaş Sahne ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde yöneticilik yapan Tuncer, farklı dönemlerde tiyatro ve sanat yönetmenliği görevlerini de üstlendi.

Sanat yaşamı boyunca tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema ve televizyon alanlarında çalışmalar yapan Tuncer, 80'e yakın film ve dizide rol aldı.

İlk sinema filmi "Kopuk"ta 1972'de kamera karşısına geçen Gülsen Tuncer, ilerleyen yıllarda "At", "Faize Hücum", "Ölmez Ağacı", "Dağınık Yatak", "A Ay", "İpekçe", "Gramofon Avrat", "Afife Jale", "Asılacak Kadın", "Berdel", "Bir Tren Yolculuğu", "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu", "Suna" ve "Sinema Bir Mucizedir/Büyülü Fener" gibi yapımlarda yer aldı.

Tuncer, televizyon dizilerinde de "Üç İstanbul", "Bugünün Saraylısı", "Çalıkuşu", "Aşk-ı Memnu", "Fatih", "O Hayat Benim", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Sol Yanım" ve "Hakim"in aralarında olduğu yapımlarda oynadı. Sanatçı, 2008-2010 yıllarında yayımlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hala" karakteriyle geniş izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı, yapım yönetmenliği, senaryo ve söz yazarlığı gibi alanlarda çalışan Tuncer, "Bez Bebek" filminin yönetmen ve yapımcıları arasında yer aldı.

Tuncer, "Harakiri" ve "Pisi Pisi" filmlerinde yönetmen yardımcısı, "Kana Kan", "Derya Gülü" ve "Malkoçoğlu Kurtbey" yapımlarında ise reji ekibinde görev aldı.

Sanat çalışmalarında müzik önemli bir yer tuttu

Tuncer'in sanat çalışmalarında müzik de önemli bir yer tuttu. Mehmet Teoman ile profesyonel müzik çalışmaları yapan Tuncer, Harbiye'deki "Siyah Gümüş" lokalinde bir kuartet eşliğinde türkülerini caz formunda seslendirdi. Yurt içi ve yurt dışında tek kişilik okuma tiyatroları, şiir resitalleri ve müzikli gösteriler hazırlayıp sahneledi.

TRT İstanbul Radyosu'nda şiir, radyo tiyatrosu ve kültür programlarında seslendirme yapan Tuncer, televizyonun ilk canlı yayın dönemlerinde sanatçılarla söyleşiler gerçekleştirdi. Sanat yönetmenliği alanında da çalışmalar yürüten sanatçı, 1970'li yıllardan itibaren çok sayıda politik ve kitlesel gösterinin sanat yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendi.

Tuncer, tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra farklı kurum ve üniversitelerde eğitmenlik yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarında "Sahne Estetiği" ve "Oyunculuk", Marmara Üniversitesinde "İletişim ve Sahne Estetiği", TÜRSAK'ta sinema ve tiyatro oyunculuğu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde ise tiyatro tarihi, oyunculuk bilgisi ve dramaturji derslerine giren sanatçı, farklı üniversitelerde seminerlere katıldı.

Meslek örgütlerinde de görev alan Tuncer, Sinema Oyuncuları Derneği, Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Sinema Emekçileri Sendikasında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sanatçı, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfında iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve 2009-2011 yıllarında başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet İsvan'ın kültür danışmanlığını da yapan Tuncer, milletvekili seçimlerinde ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerinde bağımsız aday oldu.

Kadın çalışmaları ve toplumsal konularla da ilgilendi

Sanatçı, 1989 Ankara Film Festivali'nde "Bir Tren Yolculuğu", 1991 Antalya Film Festivali'nde "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" ve 2008 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Suna" filmindeki performanslarıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.

Tuncer'e ayrıca Ankara Uçan Süpürge Bilge Olgaç Başarı Ödülü ve TÜKD Önder Kadınlar Sanat Alanı Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödül verildi.

Kadın çalışmaları ve toplumsal konularla da ilgilenen Tuncer, 1974'te Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde sanat yönetmenliği çalışmalarında bulundu ve Ümraniye Kadın Kurultayının hazırlık sürecinde yer aldı.

Tuncer, 2024'te 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış kortejine Filistin bayrağı motifli atkıyla katıldı. AA muhabirine verdiği bir röportajda "Ben her gün Filistin'i düşünüyorum. Lübnan'ı, Ürdün'ü, İran'ı, Irak'ı düşünüyorum." diyen Tuncer, barışın yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için istenmesi gerektiğini söylemişti.

"9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde katıldığı törende Tuncer, dünyanın karanlık ve zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Bizler biliyoruz ki her gecenin bir sabahı vardır. Orta Doğu'daki bu karanlık ve zulüm bir gün bitecek ve sabah olacak. Bununla birlikte her kötü durumun iyi bir tarafı da oluyor. Bu yaşananlarla birlikte kötülerin kimler olduğunu artık herkes görmüş oldu." şeklinde konuşmuştu.

Sanatçı, bir dönem birlikte çalıştığı yönetmen Engin Ayça ile evlendi. Bir süredir beyin kanseri nedeniyle tedavi gören Tuncer, 17 Eylül'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Gülsen Tuncer'in cenazesi, yarın Şişli Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.