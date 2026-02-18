Arsin'de Modern Camii İbadete Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arsin'de Modern Camii İbadete Açılıyor

18.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kefeliler Camii, mimarisiyle dikkat çekiyor ve ramazanın ilk teravih namazıyla açılacak.

TRABZON'un Arsin ilçesinde sahilde inşa edilip, yapısının yüzde 80'i camla kaplı, minaresi küp kaide şeklinde uzanan Kefeliler Camii, sıra dışı mimarisi ile dikkat çekiyor. Alışılmış taş yapılar yerine geniş cam yüzeylerle tasarlanan deniz manzaralı cami, ramazan ayının ilk teravih namazı ile ibadete açılacak.

Arsin Kefeliler Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri tarafından sahilde bakımsız durumda olan mescidin yerine cami inşa edildi. Sahilde 500 metrekare alan üzerine inşa edilen cami, mimari yapısıyla dikkatleri çekiyor. Yüzde 80'i cam panellerle kaplanarak modern yapının ortaya çıkarıldığı, minaresi küp kaide şeklinde uzanan camide, gün ışığının iç mekana doğrudan ulaşması sağlanıyor. İstanbul Havalimanı'nda yer alan ve Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından 'Dünyanın ilk Leed Altın V4 Sertifikalı camisi' olarak tescillenen Ali Kuşçu Camii Şerifi'nden esinlenerek inşa edilen camide aynı anda 200'e yakın kişi ibadet edebiliyor. İçerisinde 50 kişilik mahfil bölümü, kadınlar için ayrılmış 30 kişilik özel bir alan, şadırvanlar ve lavabolar yer alırken, bebek bakım odası da oluşturulan cami, ramazan ayının ilk teravih namazı ile birlikte ibadete açılacak.

'ARSİN SAHİLİ'NE ÇOK YAKIŞTI'

Dernek Başkanı Fehmi Kefelioğlu, dernek üyeleri ile ortaklaşa karar alarak cami yapımını üstelendiklerini ifade ederek, "Akrabalarımdan mimar Metin Kefelioğlu'na il müftülüğünden bir teklif geldi. Arsin Sahili'nde bir cami yapılması istenmiş. Bu istek de bize ulaştı, biz de kabul ettik. Arsin Sahiline yakıştı ve güzel de oldu. İstanbul Havalimanı'nda bulunan bir caminin örneğini buraya yaptık. Orada büyük ve gerçekten muhteşem bir cami var. Minyatürünü buraya yaptık. Fikir de mimarımız Metin Kefelioğlu'ndan çıktı. Fikir ondan, yapması bizden oldu. Yaklaşık 500 metrekare üzerine bu camiyi inşa ettik. 50 kişilik mahfil ve bayanlar için 30 kişilik alan var. Şadırvanlar, lavobalar ve bebek bakım odası var mevcut. Arsin sahiline gelen insanlar ihtiyaçlarını karşılayacak, ibadetlerini yerine getirecekler. Camimizin yüzde 80'i camla kaplı. Son rötuşlar ve temizliği yapılacak. Bugün de inşallah teravih namazıyla başlayacağız" dedi.

'SAHİL KESİMİNDE BÖYLE BİR CAMİ YOK'

Cami mimarisinin ilgi çektiğini belirten Kefelioğlu, "Herkese nasip olmaz. İsteyerek severek yaptık. 50 yıldır kendim için çalıştım, bundan sonra da böyle hayır işlerine gönül verdim. Diğer vatandaşlarımız da böyle okul, mescit, kreş yaptırmalarını temenni ederiz. Camimize de Arsin Sahil Kefeliler Camii adını verdik. Burada bir mescit vardı. Biraz da bakımsız kalmıştı. Yapımında da çelik konstrüksiyon kullandı. Değişik bir mimarisi olmuş oldu. Taştan yapılan camilerin yanı sıra burada cam kullanıldı. Gören de çok beğendi zaten; derdimiz de burada güzel bir caminin olmasıydı. Minaremizi de renklendireceğiz. Yoldan geçen ihtiyacını karşılasın istedik. Sahil kesiminde böyle bir cami yok" diye konuştu.

'TASARIMI MÜKEMMEL DURUYOR'

İlçe halkından Abdulkadir Gişe, caminin görünüşünü ve konumunu beğendiğini ifade ederek, "Bence sahile çok yakıştı. Öğrenciler olarak sahile geldiğimizdei namaz kılmak için yolun karşısında geçmek zorunda kalıyorduk. Aynı zamanda hem ihtiyaçlarımızı giderebilecek hem de konaklanabilecek bir yer. Güzel de görünüyor. Burada olması iyi oldu. Arsin Ulu Cami, çok dolu oluyordu. Burası açılınca bir hafifleme olacak. Tasarımı da mükemmel duruyor. Allah yapan da yaptırandan da razı olsun" dedi.

'ŞIK VE BAŞARILI BİR MİMARİ OLMUŞ'

Yüksel Aydın da "Vallahi çok şık ve başarılı bir mimari olmuş. Sahile de çok yakışmış. Namaz kılacak yer arıyordum. Camiyi görünce hoşuma gitti. Halk için de güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/ARSİN(Trabzon),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Kültür, Arsin, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arsin'de Modern Camii İbadete Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
İkisi de aynı kadın Amansız illet bu hale getirdi İkisi de aynı kadın! Amansız illet bu hale getirdi
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa’dan haber var Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa'dan haber var
Yer: Adana Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bakan Kurum’dan CHP lideri Özel’e deprem konutu tepkisi Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e deprem konutu tepkisi
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız

11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:12:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Arsin'de Modern Camii İbadete Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.