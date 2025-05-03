Arslanbek Sultanbekov Ankara\'da Konser Verdi

"Dombıra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen "Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS)" programı kapsamında konser verdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen ve Türk dünyasından 400 öğrencinin bir araya geldiği etkinlikler kapsamında, Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.

Konserde, Sultanbekov sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sultanbekov'un, istek üzerine iki defa seslendirdiği "Dombıra"ya katılımcılar da eşlik etti.