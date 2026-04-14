Arsuz\'da Çatıdan Düşen İşçi Yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 katlı apartmanın çatısındaki su deposunu onardığı sırada düşen işçi yaralandı.
Aşağıkepirce Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmanın su deposunu onarmaya çalışan Suriye uyruklu A.E. henüz bilinmeyen nedenle çatıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin merdivenli araç yardımıyla çatıdan indirdiği yaralı işçi, ambulansla Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
