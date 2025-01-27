Arsuz\'da İnşaat Şantiyesinde Yangın

Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Arpaderesi Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede gece saatlerinde yatakhane olarak kullanılan konteyner, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde hasar oluştu.
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