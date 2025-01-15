Artan Lastik Fiyatları Çıkma Lastiğe Yönlendiriyor

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Artan lastik fiyatları, sürücüleri çıkma lastiklere yönlendirdi

DİYARBAKIR - Son dönemlerde artan lastik fiyatları sürücüleri çıkma lastiğe yönlendirdi. Diyarbakır'da lastik ustası ve işletme sahibi Şehmus Kayalı işlerin yoğunlaştığını ve sıfır lastik alamayanların çıkma lastiğe yöneldiğini anlattı.

Artan sıfır lastik fiyatları sürücülerin bütçesini zorluyor. Lastiğin önemini bilmeyen vatandaşlar çareyi çıkma lastiklerde buluyor. İkinci el diye tabir edilen lastikler bütçe sıkıntısı yaşayanların tercihi oldu. Diyarbakır'da 18 yıldır lastik ustalığı yapan ve aynı zamanda işletme sahibi olan Şehmus Kayalı, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların hem sıfır hem de ikinci el çıkma lastik alımında büyük zorluk yaşadığını belirtti. Şehmus Kayalı, "Çıkma lastik az kullanılmış filo lastikleri dediğimiz sıfıra yakın olan lastiklere çıkma lastik deniyor. Çıkma lastiklerin kullanım ömrü 30 bin kilometre civarıdır. Sıfırın standartlarına hemen hemen yakındır. Sıfır lastik ömrü 40 bin kilometredir ama bir çok insanımız riski göze alarak 70, 80 bin kilometreye kadar kullanmaktadır" dedi.

Kayalı sıfır lastik ve çıkma lastik arasındaki farkları sıraladı. Kayalı "Sıfır lastik ile çıkma lastik arasındaki fark, sıfır lastiğin ömrü 40 bin kilometreyse ise çıkma lastiğin ömrü 30 bindir" diye konuştu.

Ekonomik durumlar yüzünden sürücülerin sıfır lastik alamadığını, çıkma lastiğe yöneldiğini belirten Kayalı "Sürücülerin gücü yok sıfır lastik almaya mecburen çıkma lastiğe dönüş yaptı. Tabi çıkma lastiklerinde bütçesi var hemen hemen yarı fiyatına. Bir çok sürücü onu bile almakta güçlük çekiyor" şeklinde konuştu.

İkinci el lastik alınca nelere dikkat edilmesi konusunda da vatandaşı uyaran Kayalı "İkinci el lastik aldığınızda yanaklarına ve tarihlerine bakın" ifadelerini kullandı.

(MAK-AKK-Y)