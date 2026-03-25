ArtAnkara 12. Sanat Fuarı Başlıyor

ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 26-29 Mart tarihlerinde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

ATO Congresium'da düzenlenecek fuar, bu yıl 150'ye yakın yerli ve yabancı galeri ile kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Fuarda 45 ülkeden binin üzerinde sanatçının eseri sergilenecek. Galeri sunumlarının yanı sıra bağımsız sanatçı projeleri ve tematik sergi alanları da ziyarete açık olacak.

Program çerçevesinde sanat kuramı, güncel sanat pratikleri, koleksiyonerlik ve sanat piyasasına ilişkin başlıklarda 33 panel ve söyleşi düzenlenecek. Sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, Türkiye ve dünyada çağdaş sanatın yönelimleri ele alınacak.

Fuar boyunca 34 atölye çalışmasıyla çocuklar ve yetişkinlere yönelik uygulamalı etkinlikler yapılacak. Atölyelerde resim, baskı teknikleri, seramik ve farklı disiplinlerde üretim süreçleri deneyimlenebilecek.

Programda ayrıca caz konserleri ve dinletiler başta olmak üzere 40 müzik etkinliği yer alacak.

Yazar Nedim Gürsel "Paris'teki Türk Ressamları" başlıklı kitabı ve söyleşisiyle etkinlikte yer alacak. Araştırmacı ve yazar Kerem Topuz ise "Fikret Mualla (1903-1967): Bir Bohemin Anatomisi" başlıklı söyleşisinin ardından kitabını imzalayacak.

Yarın davetli ön izleme ve ödül töreni düzenlenecek. Törende üç ayrı kategoride verilecek onur ödüllerinin sahipleri açıklanacak.