ArtAnkara 12. Sanat Fuarı Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 26-29 Mart'ta ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 26-29 Mart tarihlerinde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

ATO Congresium'da düzenlenecek fuar, bu yıl 150'ye yakın yerli ve yabancı galeri ile kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Fuarda 45 ülkeden binin üzerinde sanatçının eseri sergilenecek. Galeri sunumlarının yanı sıra bağımsız sanatçı projeleri ve tematik sergi alanları da ziyarete açık olacak.

Program çerçevesinde sanat kuramı, güncel sanat pratikleri, koleksiyonerlik ve sanat piyasasına ilişkin başlıklarda 33 panel ve söyleşi düzenlenecek. Sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, Türkiye ve dünyada çağdaş sanatın yönelimleri ele alınacak.

Fuar boyunca 34 atölye çalışmasıyla çocuklar ve yetişkinlere yönelik uygulamalı etkinlikler yapılacak. Atölyelerde resim, baskı teknikleri, seramik ve farklı disiplinlerde üretim süreçleri deneyimlenebilecek.

Programda ayrıca caz konserleri ve dinletiler başta olmak üzere 40 müzik etkinliği yer alacak.

Yazar Nedim Gürsel "Paris'teki Türk Ressamları" başlıklı kitabı ve söyleşisiyle etkinlikte yer alacak. Araştırmacı ve yazar Kerem Topuz ise "Fikret Mualla (1903-1967): Bir Bohemin Anatomisi" başlıklı söyleşisinin ardından kitabını imzalayacak.

Yarın davetli ön izleme ve ödül töreni düzenlenecek. Törende üç ayrı kategoride verilecek onur ödüllerinin sahipleri açıklanacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 00:55:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.