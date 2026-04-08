Artemis 2'nin Tarihi Görevi: Ay'ın Karanlık Yüzü ve Samanyolu Görüntülendi

Artemis 2'nin tarihi görevinde, daha önce sadece 24 insanın çıplak gözle görebildiği Ay'ın karanlık yüzü kameraların odağındaydı. Fotoğrafta Ay'ın arka yüzünün daha çok kratere sahip olduğu dikkat çekiyor; bilim insanları bunun nedeninin arka tarafın daha fazla göktaşına maruz kalması değil, yer kabuğunun daha kalın olması ve erimiş kayaların kraterleri doldurmasını engellemesi olduğunu belirtiyor.

Artemis 2 astronotlarının çektiği fotoğrafta, Ay'daki 'Doğu Denizi' (Mare Orientale) görülüyor. Bu havzadaki siyahlığın milyarlarca yıl önce volkanik patlamayla biriken lavlar nedeniyle oluştuğu, havzanın yaklaşık 3.9 milyar yaşında ve lavların 3 kilometre kalınlığında olduğu hesaplanıyor.

Görevde, Ay'ın batısındaki parlak Byrgius krateri de görüntülendi. Astronotlar, daha önce isimlendirilmemiş 2 krater keşfetti; birine 'Integrity' adını verirken, diğerine görev lideri Reid Wiseman'ın 2020'de vefat eden eşinin adı olan 'Carroll' adını koydular.

Artemis 2 astronotları, Samanyolu Galaksisi'ni de gözlemleme ve fotoğraflama şansı buldu. NASA, bu fotoğrafı yayınlayarak başarılı bir ay geçişinin ardından çekildiğini açıkladı.

Fotoğraflar, pilot Victor Glover ve görev uzmanı Christina Koch tarafından, diğer astronotların objektiflerince kaydedilerek çekildi. Mürettebat, Ay'ın uzak tarafından geçerken yaklaşık 7 saat gözlem yaptı ve Ay yüzeyine 6545 km yaklaşabildi.

Artemis 2 şu anda Dünya'ya dönüş yolunda ilerliyor. Uzay aracının 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece inişe geçmesi planlanıyor. İnişte saatte yaklaşık 40 bin kilometre hızla atmosfere giriş yaparak rekor kırması bekleniyor. 4 astronotun 11 Nisan sabahı Pasifik Okyanusu'na inmesi ve USS John P. Murtha gemisi tarafından alınması öngörülüyor. Sıradaki Artemis görevinin 2027 ortalarında yapılması hedefleniyor.