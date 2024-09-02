Arter Çocuk Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Arter Çocuk Festivali Başlıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arter Çocuk Festivali, 6 Eylül'de başlayacak. Festivalde çocuklar sanatın olanaklarını ve ifade gücünü keşfedecek.

02.09.2024 14:20
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"Benim için sanat" başlığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arter Çocuk Festivali, 6 Eylül'de başlayacak.

Üç gün boyunca Arter'in farklı mekanlarında devam edecek festivalde 4-11 yaşındaki çocuklar, sanatın olanaklarını ve ifade gücünü keşfetme imkanı bulacak.

Rehberli sergi turları, ritme dayalı etkinlikler ve gündelik nesnelerle kolektif üretim üzerine keşif alanları sunan festivalde, çocukların farklı malzemeleri tanıması ve onları deneyimleyerek sanatla kurdukları ilişkiyi derinleştirmesi hedefleniyor.

Arter'in güncel sergilerindeki yapıtlarından esinle kurgulanan festivalde çocuklar eserler üzerine sohbet edecek, sanatın özgürleştiren yönünü keşfedecek, çeşitli malzemeleri ve üretim tekniklerini deneyimleyecekleri etkinliklerde sanatın imkanlarını araştıracak.

Farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik atölye çalışmalarının da düzenleneceği festival, 8 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

Eylül, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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