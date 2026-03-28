Artuklu'da Asfalt Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Artuklu'da Asfalt Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Artuklu\'da Asfalt Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
28.03.2026 15:59
Mardin'de asfalt serim çalışmalarıyla yollar modern ve güvenli hale getiriliyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Artuklu'nun önemli güzergahlarından biri olan PTT Caddesi yürütülen asfalt çalışmalarıyla yol daha modern, konforlu ve güvenli bir hale getiriliyor.

Ekipler, eskiyen ve yıpranan yol yüzeylerini yenileyerek hem sürüş güvenliğini artırmayı hem de trafik akışını daha sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mardin, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artuklu'da Asfalt Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

