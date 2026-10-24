Artuklu Üniversitesi'nde 713 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanacak - Son Dakika
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Artuklu Üniversitesi'nde 713 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanacak

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Mardin Artuklu Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü, 2026-2027 akademik yılında Gençlik Programı protokolünü imzaladı. Programdan yararlanacak 713 öğrenci, ders programlarına uygun haftada 1-3 gün çalışarak aylık 6 bin 875 ile 19 bin 250 lira arasında gelir elde edebilecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında, 2026-2027 akademik yılında uygulanacak İŞKUR Gençlik Programı'nın protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur tarafından imzalanan protokol kapsamında, üniversitede öğrenim gören 713 öğrenci programdan yararlanacak.

"Kampüste İş Var" sloganıyla yürütülen program kapsamında öğrenciler, üniversite yerleşkesindeki 30 farklı alanda görev alacak.

Öğrenciler, ders programlarına uygun şekilde haftada 1 ila 3 gün çalışarak aylık 6 bin 875 lira ile 19 bin 250 lira arasında gelir elde edebilecek.

Programa katılacak asil adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Öğrencilerin niteliklerine uygun alanlarda mesleki deneyim kazanmalarını amaçlayan programda, tehlikeli işler ve temizlik hizmetleri kapsam dışında tutulacak.

Programla öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken iş disiplini kazanmaları, ekonomik açıdan desteklenmeleri ve mezuniyet sonrasında işsizlik riskinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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