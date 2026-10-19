Arhavi\'de yoldan çıkan TIR, sahildeki kayalıklarda denizin hemen kıyısında durdu

Arhavi'de yoldan çıkan TIR, sahildeki kayalıklarda denizin hemen kıyısında durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'e bağlı Arhavi'nin Kıyıcık mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 27 ABZ 946 plakalı TIR sürücünün hakimiyetinden çıkarak sahil şeridine yöneldi. Kayalıklara takılan araç denize birkaç metre mesafede kaldı. Kazada yaralanan olmadı; itfaiye ve polis ekipleri kıyıda güvenlik önlemi aldı.
ARTVİN'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara takıldı.
KONTROLDEN ÇIKIP SAHİLE YÖNELDİ
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kıyıcık mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 27 ABZ 946 plakalı TIR, kontrolden çıkarak sahil şeridine yöneldi.
DENİZE METRELER KALA DURDU
Denize düşmesine metreler kala kayalıkların üzerinde duran aracı görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler kıyıda güvenlik önlemi alırken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
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