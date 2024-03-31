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Artvin Belediye Başkanlığını CHP Adayı Bilgehan Erdem Kazandı - Son Dakika
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Artvin Belediye Başkanlığını CHP Adayı Bilgehan Erdem Kazandı

Artvin Belediye Başkanlığını CHP Adayı Bilgehan Erdem Kazandı

Artvin Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Bilgehan Erdem, kesin olmayan sonuçlara göre 6.467 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Kocatepe ise 6.209 oy aldı. Bilgehan Erdem, Hacettepe Üniversitesi mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak meslek hayatına başlamıştır. Ayrıca boğa güreşleri hakemliği ve boğa yetiştiriciliği de yapmıştır. Erdem, evli ve iki çocuk babasıdır.

31.03.2024 21:51  Güncelleme: 21:52
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Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilgehan Erdem 6 bin 467, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 6 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )

Erdem'in öz geçmişi

Bilgehan Erdem, 1971 yılında Artvin'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1996'da mezun olan Erdem, Artvin Kazım Karabekir Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak meslek hayatına başladı.

Bir süre amatör ligde basketbol hakemliği de yapan Erdem, Artvin Geleneksel Boğa Güreşlerini Yayma Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Derneğinin kurucuları arasında yer aldı, boğa güreşleri hakemliği ile boğa yetiştiriciliği de yaptı.

CHP'nin adayı Erdem, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Belediye Başkanlığını CHP Adayı Bilgehan Erdem Kazandı - Son Dakika

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