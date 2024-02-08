Artvin\'de sel ve heyelanlar nedeniyle 21 konut tedbir amaçlı boşaltıldı

ARTVİN'n Borçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasara ilişkin tespit çalışmaları sürüyor. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sel ve heyelanlar nedeniyle 5 binada 21 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını belirterek, 'Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir' dedi.
Borçka'da önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle İçkale Deresi'nin de taşması sonucu ilçenin Yeniyol Mahallesi'nde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar sulara gömüldü. Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi. Yeniyol Mahallesi'nde bulunan Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla kaplandı. Camide mahsur kalan cemaatin bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları da pencerelere uzatılan ilçe belediyesine ait iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli alana götürüldü. Park halindeki birçok araçta hasar meydana geldi. İlçede sel nedeniyle alt ve üst yapıda hasarlar oluştu.
HASAR TESPİTLERİ SÜRÜYOR
İlçede sel sonrası oluşan çöp ve çamurun temizlenmesi için belediye ekiplerinin çalışması sürerken, birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bölgede sel için başlatılan hasar tespit çalışmalarına da devam edildi. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka'da yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 5 binada 21 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. Açıklamalarda bulunan Ünsal, 'Ekiplerimiz tarafından yapılan ilk tespitlere göre, Borçka ilçe merkezinde meydana gelen heyelan ve su baskınları nedeniyle 5 binada 21 konut tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Ekiplerimizin ilçe merkezi ve köylerimizdeki tarama çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, Borçka ilçemizde herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" dedi.
Valilik koordinesinde yürütülen süreçte toplam 196 araç ve 286 personelin görev aldığını belirten Vali Ünsal, 'Borçka ilçemizde meydana gelen heyelan ve su baskınları nedeniyle zarar gören iş yerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespitlerini yapmak üzere, ilgili kurumlarımızdan teşkil etmiş olduğumuz ekiplerimiz alanda çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz genelinde şu an itibariyle yağışlar kesilmiş olup, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar, ilgili kurumlarımız tarafından değerlendirilerek, gereği yapılmaktadır. İlimizde yoğun yağışın başladığı ilk andan itibaren, valiliğimiz koordinesinde tüm kurumlarımız teyakkuza geçirilerek, çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir' diye konuştu. (DHA)
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde yiyecek ve para dilenmek için kullanılan bir fil, sahibini ezerek öldürdü.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de sel ve heyelanlar nedeniyle 21 konut tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?