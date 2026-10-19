Artvin Çoruh Üniversitesi'nde 56 öğrenci Genya Dağı'nda yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde 56 öğrenci Genya Dağı'nda yürüyüş yaptı

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Artvin Çoruh Üniversitesi\'nde 56 öğrenci Genya Dağı\'nda yürüyüş yaptı
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Doğa Sporları dersi kapsamında 56 öğrenci, Fikri Özkan rehberliğinde Genya Dağı eteklerinde sonbahar yürüyüşü yaptı. Öğrenciler, Atabarı Kayak Merkezi'nden yaklaşık 3-4 kilometre yürüyerek ulaştıkları tepelerde sonbahar renklerini fotoğrafladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, Doğa Sporları dersi kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde, Genya Dağı eteklerinde sonbaharın tonlarına bürünen doğal güzelliklerini keşfetti.

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan rehberliğinde düzenlenen etkinliğe 56 öğrenci katıldı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Atabarı Kayak Merkezi'nde bir araya gelen öğrenciler, orman yolunda yaklaşık 3-4 kilometre yürüyerek Genya Dağı eteklerindeki hakim tepelere ulaştı.

Sonbahar renkleriyle güzelleşen ormanların arasında yürüyen öğrenciler, manzaranın tadını çıkararak fotoğraf çekti.

Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, AA muhabirine, etkinlikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Artvin'in doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Her yıl sonbaharda benzer etkinlikler düzenlediklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Amacımız, üniversitemize yeni gelen öğrencilerimizle doğa sporları dersini alan öğrencilerimizi bir araya getirerek Artvin'in eşsiz doğasını tanıtmak. Özellikle sonbahar renklerinin en güzel görüldüğü yerlerden biri Atabarı Kayak Merkezi ve Genya Dağı'nın etekleri. Öğrencilerimizle bu güzellikleri yerinde görerek sonbaharın bütün renklerini birlikte yaşıyoruz."

Özkan, yoğun talep nedeniyle yürüyüşleri gruplar halinde gerçekleştirdiklerini, hafta içinde diğer öğrencileri de bölgeye getireceklerini ifade etti.

Hakkari'den Artvin'e eğitim için gelen ikinci sınıf öğrencisi Erva Hasret Yalçın da doğayla iç içe vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Doğal güzellikleri çok sevdiğini belirten Yalçın, "Sonbaharda böyle bir doğa yürüyüşüne katılmak benim için çok güzel oldu. Özellikle tepelerden izlediğimiz manzara, kuşlar ve yeşille turuncunun her tonunu bir arada görmek beni adeta mest etti." dedi.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ümmügülsüm Ayvas ise Artvin'in doğasının özellikle sonbaharda görülmeye değer olduğunu belirterek, "Yeşilin ve turuncunun her tonunu bir arada görmek gerçekten çok etkileyici. Bugün arkadaşlarımızla bol bol fotoğraf çektirdik. Yıllar sonra bu fotoğraflara baktığımızda yaşadığımız güzel anıları yeniden hatırlayacağız." ifadesini kullandı.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Feyza Nur Doğru da Genya Dağı'nı daha önce ilkbahar ve kış mevsimlerinde gördüğünü, sonbahardaki güzelliğine ise ilk kez tanıklık ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Artvin Çoruh Üniversitesi'nde 56 öğrenci Genya Dağı'nda yürüyüş yaptı - Son Dakika
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