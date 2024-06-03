Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Artvin Çoruh Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, törende yaptığı konuşmada üniversitenin personel sayısı ve mezun sayısından bahsetti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek Filistin halkına destek çağrısı yaptı. Törenin birincisi olan Nurdan Kegel ise mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak barış dolu bir dünya dileğinde bulundu.

03.06.2024 15:29
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Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, 2007'de kurulan AÇÜ'nün 575'i akademik olmak üzere 972 personeliyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardan toplam 20 bin 805 öğrenci yetiştirerek mezun ettiklerini belirten Bilgin, yeni mezunları kutladı.

Bilgin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek, şöyle konuştu:

"Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını tekrar vurgulamak isterim. Kuruluşundan beri sürekli işgal, zulüm ve haydutlukla topraklarını büyüten İsrail, halen masum kanı dökmeye devam ediyor. Savaşta dahi dokunulmaz olan hastaneler, ibadethaneler, okullar ve sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırılıyor. İnsan hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alınıyor. Dünyadaki tüm Müslüman devletleri ve vicdan sahibi tüm dünya toplumlarını, bu soykırımın durdurulabilmesi için Filistin halkına destek olmaya davet ediyor ve bu acımasız soykırımcı Netanyahu yönetimindeki İsrail'i şiddetle kınıyorum."

Üniversite birincisi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nurdan Kegel ise zorlu ve dolu dolu geçen üniversite eğitiminin ardından dereceyle mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Öğretim üyelerine ve ailesine teşekkür eden Kegel, "Barış dolu yarınlarda, masum insanların, kadınların, çocukların, bebeklerin öldürülmediği bir dünya istiyorum. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil." ifadesini kullandı.

Törende, AÇÜ bünyesindeki fakülte ve meslek yüksekokulların bölümlerinden ilk üçe girerek mezun olan öğrencilere diploma ve başarı plaketleri verildi.

Kaynak: AA

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