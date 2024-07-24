Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye'nin ilk ve en büyük kapasiteli çok amaçlı bitki işleme tesisini kurdu - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye'nin ilk ve en büyük kapasiteli çok amaçlı bitki işleme tesisini kurdu

Artvin Çoruh Üniversitesi, tıbbi ve aromatik bitkileri işleyebilecek Türkiye'nin ilk ve en büyük kapasiteli çok amaçlı bitki işleme tesisini kurdu. Tesis, tıbbi ve aromatik bitkilerin yağları, ekstreleri ve kuru ekstreleri çıkarılarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kozmetik, takviye gıda ve ilaç yapımındaki ekstre ihtiyacını karşılamayı ve yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, Artvin Çoruh Üniversitesi bu tesisle birlikte Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kozmetik, takviye gıda veya ilaç yapımındaki ekstre ihtiyacını karşılayan nadir üniversitelerden biri konumuna gelecektir.

24.07.2024 19:34
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Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye'nin ilk ve en büyük kapasiteli çok amaçlı bitki işleme tesisini kurdu

ARTVİN - Artvin Çoruh Üniversitesi, Tıbbı ve Aromatik Bitkileri işleyebilecek Türkiye'nin ilk ve en büyük kapasiteli çok amaçlı bitki işleme tesisini kurdu

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), tıbbi ve aromatik bitkiler alanında son üç yılda yoğun çalışmalar yürüterek bu alanda yeni bir projeye daha imza attı. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi'nde üniversite bünyesinde kurulan bitki işleme tesisi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesi amaçlanıyor.

Bitki işleme tesisiyle, tıbbi ve aromatik bitkilerin yağları, ekstreleri ve kuru ekstreleri çıkarılarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kozmetik, takviye gıda ve ilaç yapımındaki ekstre ihtiyacını karşılamayı ve yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefleniyor.

Türkiye'ye kazandırılan günlük 500 litre katı ve 300 litre sıvı ekstre işleyecek kapasiteye sahip bu tesisle katma değeri yüksek ürünler elde edilecek.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Artvin Çoruh Üniversitesi özellikle son 3 yılda tıbbi ve aromatik bitkiler alanında çok yoğun çalışmalar ortaya koydu. Çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik," dedi.

Bilgin ayrıca, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında bir enstitü kurduk. Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik dergisini kurduk ve bugün de tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili Türkiye'nin en önemli tesislerinden birini açıyoruz. Bu tesisimizde günlük 500 kiloya yakın bitki ekstraksiyonu yapma imkanımız olacak," diye ekledi.

Profesyonel Bir Tesis Kuruldu

Proje Danışmanı Prof. Dr. Mükerrem Şahin ise, "Artvin'de bu tesisi profesyonel bir amaçla kurduk ve ürün üretmeye başladık. Artvin'in çok değerli endemik bitkileri var. Bu bitkilerin toplanması, kurutulması ve endüstriyel olarak işlenmesi ile nihai ürünlere dönüştürülmesi sürecini gerçekleştiriyoruz. Üniversite olarak bu sürecin her aşamasını üstleniyoruz. Bu tesiste bitkilerin yağları, buhar distilasyonu yağları, bitki ekstreleri, alkol ekspresyonu ve vakum altı distilasyon sistemi yağları üretiliyor. Ayrıca, zeytin yaprağı gibi bitkilerin kuru ekstreleri de işlenebiliyor. 500 litre katı ve 300 litre sıvı ekstre kapasitesine sahip olan bu büyük tesis Türkiye'ye kazandırıldı," dedi.

Yurtdışına Bağımlılık Azalacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, "Şöyle düşünün, Türkiye'de şu an birçok bitkinin ekstresi yurtdışından satın alınmakta. Bu tesis sayesinde Türkiye'nin yurtdışına ekstre noktasında duyduğu ihtiyaç ortadan kalkacak. Türkiye'de yaklaşık 1.400 tıbbi aromatik bitki var ve bunların 850'si ilimizde doğal olarak yayılış göstermekte. Biz, bölgedeki birçok bitkinin ekstresini üreten bir üniversite olacağız ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kozmetik, takviye gıda veya ilaç yapımındaki ekstre ihtiyacını karşılayan nadir üniversitelerden biri konumuna geleceğiz," şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Artvin, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye'nin ilk ve en büyük kapasiteli çok amaçlı bitki işleme tesisini kurdu - Son Dakika

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