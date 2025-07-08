Artvin'de 31 hafız icazet aldı - Son Dakika
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Artvin'de 31 hafız icazet aldı

08.07.2025 15:04
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Artvin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 31 öğrenciye icazet töreni düzenlendi.

Artvin'de hafızlık eğitimini tamamlayan 31 öğrenci törenle icazet aldı.

Valiliğin koordinesinde İl Müftülüğünce Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde organize edilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Turan Ergün, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'e gönül veren, onu zihinlerine nakşeden ve hayatına rehber edinen öğrencilerin hafızlık yolculuğunun taçlandığı anlamlı bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Gerçek okumanın sadece bilgiye değil, hikmete, irfana ve ahlaka ulaşan bir yolculuk olduğunu belirten Ergün, "Hafızlık, bu yolculuğun en nadide duraklarından biridir. Kur'an-ı Kerim, sadece dillerde dolaşan bir metin değil, kalplerde saklanan, davranışlarda tecelli eden ve hayatı kuşatan ilahi bir rehberdir." dedi.

Hafızlığın sistem ve sabır gerektiren özel bir eğitim süreciyle mümkün olacağını vurgulayan Ergün, kentte hafızlık eğitiminin 5 yatılı kursta sürdürüldüğünü ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ise Türkiye'de 250 bine yakın hafız olduğunu söyledi.

Hafızlığın önemine işaret eden Şahin, "Hafızlığınızı mutlaka koruyun. Mutlaka her gün birkaç cüz okumalısınız aksi takdirde unutursunuz. Hafız olmak kolaydır, hafız ölmek zordur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da icazet alan hafızların umre ziyareti ile ödüllendirileceğini kaydetti.

Hafızların ve İstanbul Fatih Camisi Başimam-Hatibi Metin Çakar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İl Müftüsü Mesut Harmancı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe'nin de katıldığı program 31 hafıza belgelerinin verilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de 31 hafız icazet aldı - Son Dakika

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