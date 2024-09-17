Artvin\'de 32 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı

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Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar nedeniyle kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde heyelan ve taşkınlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğlenden sonra meydana gelen yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şiddetli yağışlara bağlı oluşan heyelanlar nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığını dile getiren Ünsal, "Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 köy olmak üzere toplam 32 köy yolumuz kapanmıştı. Valiliğimiz koordinesinde hızlı bir şekilde İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekiplerimizle köy yollarımızı açma çalışmalarına başladık. Şu an itibarıyla 32 köyümüzün de yolu ulaşıma açıldı." ifadesini kullandı.

Ünsal, en büyük temennilerinin can kaybı ve yaralanma yaşanmaması olduğunu vurgulayarak, iş yerleri ve hanelerde de ciddi hasar bulunmadığını kaydetti.

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için çok çok önemli"

Tüm ilgili kurumlarla saha taramalarını yaptıklarına işaret eden Ünsal, Kapisre Deresi'nin debisinin dün 4 metre yükseldiğini aktardı.

Ünsal, taşma olmadığını ancak dere kenarındaki bazı sanat yapılarının hasar gördüğünü belirterek, "Bunun için de Karayolları Bölge Müdürümüz ve DSİ 26. Bölge Müdürümüzle şu anda incelemeler yaptık. Buradaki ıslah çalışmaları ve iyileştirme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Hepimize çok büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Arhavi'nin 2021'den sonra en fazla yağış miktarını aldığına dikkati çeken Ünsal, şunları kaydetti:

"Meteorolojiden aldığımız verilere göre metrekareye yaklaşık 174 kilogram yağış düştü. Önümüzdeki süreçte olabilecek yoğun yağışlar sebebiyle de tüm ilgili kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için çok çok önemli. Buna yönelik her türlü tedbirimizi almış bulunuyoruz."

Ünsal, Hopa kara yolunda çökme meydana geldiğini de anımsatarak, "Onunla ilgili olarak da giriş yönündeki 2 şeridi dubalarla bölme yaptık. Gidiş geliş haline getirdik ama oradaki ıslah çalışmaları ve iyileştirme çalışmalarına Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından başlandı. En kısa zamanda tamamlanmış olacak." dedi.