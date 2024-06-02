Artvin\'de 43 yıldır yatalak eşine özenle bakan adam

Güncel

Artvin'de 4 çocuk babası İsmail İnce, kardeşinin düğünü sırasında geçirdiği kaza sonrası yatalak kalan eşine 43 yıldır özenle bakıyor.

Merkeze bağlı Ortaköy'de 1981'de kayınbiraderinin düğünü esnasında balkonun çökmesi nedeniyle kucağındaki çocuğuyla 5 metreden yere düşen Hamide İnce'nin omuriliği darbe aldı.

İnce, Erzurum ve Ankara'da uzun süre devam eden tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayarak felç kaldı.

O günden beri yatağa bağımlı yaşayan İnce, eşinin ve çocuklarının ilgisiyle hayatını sürdürüyor.

İsmail İnce, AA muhabirine, evliliklerinin 9'uncu yılında eşinin geçirdiği kaza sonrası felç kaldığını ve o günden sonra hiç yürüyemediğini söyledi.

Köydeki düğün merasiminde ahşap evin balkonunun çökmesi sonrasında eşinin balkondan düştüğünü anlatan İnce, tedaviye rağmen eşinin sağlığına kavuşamadığını ve yıllardır yatalak olarak yaşadığını ifade etti.

Çok zor süreçlerden geçtiklerini ve eşinin farklı hastalıklarla da mücadele ettiğini belirten İnce, "Tam 43 yıl oldu. Çocuklarımız küçüktü, ilk başlarda annelerinin durumlarına alışmakta zorlandılar. Çok şükür eşimin aklı başındaydı, yattığı yerden bana ve çocuklara iş tarif etti, bizi yönlendirdi. Kızlarım büyüyene kadar evde yemeği, ekmeği ben pişirdim. Babam halimize çok üzülürdü. Rahmetli anne ve babam da destek oldu. Ben işteyken çocuklarla, karımla onlar ilgilendi." dedi.

Her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini dile getiren İnce, "Allah bana öyle bir kolaylık verdi ki her şeyin üstesinden geldik. İnan ki bu köyde en huzurlu, mutlu hane benim evimdir. Evde eşim, çocuklarımla hep birlikte sevgi, saygı içinde mutlu bir ailemiz oldu. Dünya malında gözüm olmadı. Eşime, çocuklarıma sahip çıktım. Eşimle birlikte bu hayatı yaşadık." diye konuştu.

"Kocam, 43 yıl bir kere bile 'of' demeden bana baktı"

Hamide İnce de kazadan sonra çok üzülmesine rağmen kocası, çocukları ve aile büyüklerinin desteğiyle hayata tutunduğunu dile getirdi.

Eşinin kendisine ve çocuklarına çok iyi baktığını vurgulayan İnce, "Ben yatalak kalınca kocama, 'Karın yatalak oldu evlen' dediler. Kocam da 'Hayır evlenmeyeceğim. Çocuklarıma üvey anne getirmem' dedi. Ben eşimden çok memnunum. Rızkı bol adamdı. Bizi hiçbir şeyden mahrum bırakmadı. Çocuklarım da büyüdükçe babalarına destek oldular." ifadelerini kullandı.

İnce, her insan gibi yürümek, bağda bahçede çalışmak istediğini, bunun burukluğuyla yaşadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Allah yine de kolaylığını veriyor. Kocam, kaynanam ve kaynatam beni hep el üstünde tuttu. Kocam, 43 yıl bir kere bile 'of' demeden bana baktı. Bazen benim kızdığım, bağırdığım olurdu. Hiç benim kusuruma bakmadı. Ben yatağa düştüğümde beşikte çocuğum vardı. Şimdi çocuklarımdan 6 torunum var hatta torunumun da 2 çocuğu var. Torunlarım da beni çok seviyor. Bu sevgi beni hayatta tutuyor."

Hamide İnce, "Yürümenin, gezmenin kıymetini iyi bilin. Allah'a ailemi darda bırakma, beni ele muhtaç etme diye dua ettim. Kocam 43 yıldır baba gözü gibi baktı, hiçbir şeyimi eksik etmedi. Yüreği çok geniş, çok güzel. Ben de durumumu kabul ettim, Allah'a isyan etmedim." dedi.