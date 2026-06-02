Artvin\'de şehit mezarları bakım ve onarımdan geçti

Artvin'de şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapıldı.
Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce doğa koşulları nedeniyle zaman içinde hasar oluşan şehit mezarlarının tespiti amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi ekiplerince 9 şehidin mezarı onarıldı, bakımı yapıldı.
